Kayserispor genç oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme uzattı. 18 yaşındaki oyuncu ile yapılan yeni sözleşme, kulübün sanal medya hesabından duyuruldu.

İç Anadolu ekibinin açıklamasında, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. (DHA)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör