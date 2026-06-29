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Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:07

Kayserispor genç oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı

Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

DHA
Kayserispor genç oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı
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Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme uzattı. 18 yaşındaki oyuncu ile yapılan yeni sözleşme, kulübün sanal medya hesabından duyuruldu.

İç Anadolu ekibinin açıklamasında, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. (DHA)

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#KAYSERİSPOR #SÜPER LİG #1 İNCİ LİG

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Kayserispor genç oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı
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