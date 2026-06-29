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Giriş Tarihi: 29.06.2026 23:27

Kayserispor'da Atila Gerin'in ekibi açıklandı!

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni teknik direktör Atila Gerin'in ekibi belli oldu.

DHA
Kayserispor’da Atila Gerin’in ekibi açıklandı!
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Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Atila Gerin'in ekibi açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anex Pereira - Yardımcı Antrenör, Fikret Bağdemci - Yardımcı Antrenör Kemal Dulda - Yardımcı Antrenör Orkun Aydın - Maç Analisti Emre Yasin Coşkun - Maç Analisti İlker Kıreker - Atletik Performans Antrenörü Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın - Atletik Performans Antrenörü Erdinç Kurt - Kaleci Antrenörü Hamit Sayıcı - Kaleci Antrenörü" ifadeleri yer aldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KAYSERİSPOR #ATİLA GERİN #1. LİG

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Kayserispor'da Atila Gerin'in ekibi açıklandı!
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