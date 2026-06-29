Manchester City’de Enzo Maresca dönemi resmen başladı!

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Maresca, 2022-2023 sezonunda Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Enzo Maresca: "Chelsea'den ayrılma kararı tamamen bana aitti. Ayrılığım, çok iyi bildiğim bir kulüp olan Manchester City'ye katılmamın önünü açtı. Sezon ortasında Chelsea'den ayrılmamın kulüpte işleri sekteye uğrattığının farkındayım ve bunun için özür dilerim." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör