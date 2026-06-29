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Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:10 Son Güncelleme: 29.06.2026 16:11

Manchester City'de Enzo Maresca dönemi resmen başladı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Enzo Maresca'nın getirildiğini resmen açıkladı.

Manchester City’de Enzo Maresca dönemi resmen başladı!
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Pep Guardiola ile yollarını ayıran Manchester City, yeni teknik direktörü resmen duyurdu.

Maviler, göreve Enzo Maresca'nın getirildiğini ve İtalyan çalıştırıcı ile 3 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Maresca, 2022-2023 sezonunda Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Enzo Maresca: "Chelsea'den ayrılma kararı tamamen bana aitti. Ayrılığım, çok iyi bildiğim bir kulüp olan Manchester City'ye katılmamın önünü açtı. Sezon ortasında Chelsea'den ayrılmamın kulüpte işleri sekteye uğrattığının farkındayım ve bunun için özür dilerim." dedi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Manchester City'de Enzo Maresca dönemi resmen başladı!
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