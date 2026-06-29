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Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:50

Manisa FK, Mario Lemina'nın kardeşini transfer ediyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı radarına aldı.

DHA
Manisa FK, Mario Lemina’nın kardeşini transfer ediyor!
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1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisi Yverdon Sport forması giyen Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Noha Lemina, Fransa'da Paris St. Germain altyapısında yetişti. Geçen sezon İsviçre'de Yverdon Sport ile 19 resmi maça çıkan Lemina 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Öte yandan Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılarda kamp programı ise henüz açıklanmadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANİSA FUTBOL KULÜBÜ #GALATASARAY #MARİO LEMİNA

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Manisa FK, Mario Lemina'nın kardeşini transfer ediyor!
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