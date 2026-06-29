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Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:32

Mardin 1969 Spor, sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı!

Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampıyla birlikte start verdi.

AA
Mardin 1969 Spor, sezon hazırlıklarına Bolu’da başladı!
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Esentepe mevkisindeki bir otelde kampa giren Mardin ekibi, akşam antrenmanını teknik direktör Ahmet Cingöz gözetiminde gerçekleştirdi.

İdmana açma germe hareketleriyle başlayan 30 futbolcu, daha sonra kondisyon ve istasyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor'un kampı 10 Temmuz'da sona erecek.

Mardin ekibi, aranın ardından ikinci kamp dönemi için tekrar Bolu'ya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #1. LİG

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Mardin 1969 Spor, sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı!
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