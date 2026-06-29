Trabzonspor’a Avustralyalı kanat! A Milli Takım’a karşı oynamıştı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Dünya Kupası'nda ön plana çıkan bir isim geldi. Fanatik'te yer alan habere göre; bordo-mavili takım, Watford forması giyen Avustralyalı futbolcu Nestory Irankunda ile ilgileniyor.

A Milli Takım'a karşı oynayan ve bir de gol atan oyuncunun iki gün içinde Trabzonsporlu olabileceği iddia edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de beğendiği 20 yaşındaki hücumcu, özellikle hızı ve dripling başarısıyla öne çıkmıştı.

ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Watford forması giyen Irankunda'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi. Bu rakamın 10 milyon Euro olduğu belirtildi. Oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların 1 Temmuz'a kadar bu rakamı ödemesi gerektiği ifade edildi. 1 Temmuz'dan sonra çıkış maddesinin geçerliliğini yitireceği vurgulandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör