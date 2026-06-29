Trabzonspor’da ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Rusya ekibi Zenit, Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Zenit transferi resmen açıkladı.
Zenit'in transfer için Trabzonspor'a 15 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
Felipe Augusto'nun sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı bonus maddesi bulunuyor.
22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 40 maça çıktı ve 15 gol atma başarısı gösterdi.
Felipe Augusto'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Trabzonspor, Felipe Augusto'yu geçtiğimiz sezon başında 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.