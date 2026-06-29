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Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:22 Son Güncelleme: 29.06.2026 20:25

Trabzonspor'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Zenit, Trabzonspor’dan Felipe Augusto’yu transfer ettiğini açıkladı.Zenit, Trabzonspor’a 15 milyon euro garanti bedel ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus ödeyecek.

Trabzonspor’da ayrılık! Transfer resmen açıklandı
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Rusya ekibi Zenit, Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Zenit transferi resmen açıkladı.

Zenit'in transfer için Trabzonspor'a 15 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

Felipe Augusto'nun sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı bonus maddesi bulunuyor.

22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Trabzonspor'da 40 maça çıktı ve 15 gol atma başarısı gösterdi.

Felipe Augusto'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Trabzonspor, Felipe Augusto'yu geçtiğimiz sezon başında 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FELİPE AUGUSTO #ZENİT #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'da ayrılık! Transfer resmen açıklandı
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