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Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:30

Uğur Adem Gezer, Mardin 1969 Spor'da!

Mardin 1969 Spor, 31 yaşındaki savunmacı Uğur Adem Gezer'i kadrosuna kattı.

AA
Uğur Adem Gezer, Mardin 1969 Spor’da!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Uğur Adem Gezer'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uğur Adem Gezer ile 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #1. LİG

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Uğur Adem Gezer, Mardin 1969 Spor'da!
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