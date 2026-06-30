2026 FIFA Dünya Kupası: Fas, Hollanda’yı penaltılarda saf dışı bıraktı!

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Geçtiğimiz günlerde hamilelik esnasında çocuğunu kaybettiğini açıklayan Cody Gakpo, Fas'a attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Golün ardından yere yatan Gakpo'yu tüm takım arkadaşları çevreledi
90+1'DE FAS GERİ DÖNDÜ!
Fas, savunma oyuncusu Issa Diop'un 90+1'de attığı kafa golüyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Müsabakanın uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
PENALTILARDA KAZANAN FAS OLDU
Seri penaltı atışlarında 3-2 kazanmayı başaran Fas, Hollanda'yı turnuvanın dışına itmeyi başardı. Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada ile kozlarını paylaşacak.
Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmayı başarmıştı.