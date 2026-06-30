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Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:07

2026 FIFA Dünya Kupası: Fas, Hollanda'yı penaltılarda saf dışı bıraktı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarda kazanan taraf Fas oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası: Fas, Hollanda’yı penaltılarda saf dışı bıraktı!
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Fas ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Mücadelede gol perdesi ise 72. dakikada açıldı. Hollanda Cody Gakpo ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Geçtiğimiz günlerde hamilelik esnasında çocuğunu kaybettiğini açıklayan Cody Gakpo, Fas'a attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Golün ardından yere yatan Gakpo'yu tüm takım arkadaşları çevreledi

90+1'DE FAS GERİ DÖNDÜ!

Fas, savunma oyuncusu Issa Diop'un 90+1'de attığı kafa golüyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Müsabakanın uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA KAZANAN FAS OLDU

Seri penaltı atışlarında 3-2 kazanmayı başaran Fas, Hollanda'yı turnuvanın dışına itmeyi başardı. Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Kanada ile kozlarını paylaşacak.

Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmayı başarmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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2026 FIFA Dünya Kupası: Fas, Hollanda'yı penaltılarda saf dışı bıraktı!
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