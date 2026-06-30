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Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:41

Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu!

RAMS Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

İHA
Başakşehir’in hazırlık maçları programı belli oldu!
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RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz'da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir'deki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.

Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:

2 Temmuz
16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan

6 Temmuz
18.00 Başakşehir - Cracovia

10 Temmuz
16.00 Başakşehir - Ried

15 Temmuz
19.30 Başakşehir - Salzburg

16 Temmuz
15.00 Başakşehir - Puskas

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#RAMS BAŞAKŞEHİR

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Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu!
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