Başakşehir’in hazırlık maçları programı belli oldu!

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti.
Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz'da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir'deki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.
Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:
2 Temmuz
16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan
6 Temmuz
18.00 Başakşehir - Cracovia
10 Temmuz
16.00 Başakşehir - Ried
15 Temmuz
19.30 Başakşehir - Salzburg
16 Temmuz
15.00 Başakşehir - Puskas