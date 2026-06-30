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Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:32

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

DHA
Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı kondisyon çalışmasıydı. Siyah-beyazlı ekip, akşam antrenmanında ise taktik çalışması yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gidecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #İSTANBUL #SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI #SLOVAKYA

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Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
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