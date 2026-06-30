Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ikonik taraftarına vize engeli

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamayacak.
Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.
Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.