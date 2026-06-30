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Giriş Tarihi: 1.07.2026 01:24

Dünya Kupası'na veda eden Hollanda'da ayrılık

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turundaki Fas mağlubiyetiyle veda eden Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, görevinden ayrıldığını açıkladı.

AA
Dünya Kupası’na veda eden Hollanda’da ayrılık
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63 yaşındaki Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamada, "Dün gece, Hollanda Mili Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldım. Hollanda ile çalışmamın sona ermesi acı verici." ifadelerini kullandı.

Koeman, "Karışık duygularla veda ediyorum. Tabii ki, dünya şampiyonluğu kazanmak istedim. Bu hayal, futbolun bana getirdiği her şeyden öte. Tüm bu yılların güveni, eleştirileri, desteği, hayal kırıklıkları ve daha fazlası için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #FAS #DÜNYA KUPASI #HOLLANDA

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Dünya Kupası'na veda eden Hollanda'da ayrılık
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