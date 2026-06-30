Fenerbahçe’de Talisca gelişmesi

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, bugün yaptığı ikinci antrenmanla günü tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti. Teknik heyetin yakından takip ettiği antrenmanda futbolcuların istekli ve tempolu görüntüsü dikkat çekti.

TALISCA GELİŞMESİ

Çalışmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise tek kale maç oynandı. Hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde planlanan program doğrultusunda devam edecek.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör