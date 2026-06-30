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Giriş Tarihi: 30.06.2026 19:02

Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce’de kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Talisca'nın durumu belli oldu.

İHA
Fenerbahçe’de Talisca gelişmesi
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, bugün yaptığı ikinci antrenmanla günü tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti. Teknik heyetin yakından takip ettiği antrenmanda futbolcuların istekli ve tempolu görüntüsü dikkat çekti.

TALISCA GELİŞMESİ

Çalışmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise tek kale maç oynandı. Hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde planlanan program doğrultusunda devam edecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi
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