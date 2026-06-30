Fernando Muslera’dan emeklilik kararı!

Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları, ülkede tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. İspanyol AS gazetesinin haberine göre grup aşamasında birkaç kritik hata yapmasının ardından büyük eleştirilere maruz kalan 40 yaşındaki Galatasaray'ın eski eldiveni uluslararası kariyerine son verme kararı aldı.

Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra, İspanya maçında da Alex Baena'nın golünde kalesini terk ederek yaptığı hata nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı. Tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konmuştu.



DÖNDÜĞÜNE PİŞMAN OLDU!

4 yıl aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na dönen Muslera için Dünya Kupası tam bir kâbus oldu. Bielsa'nın öğrencileri grupta Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile berabere kalırken İspanya'ya 1-0 yenilip elendi. Federasyon da özel jeti iptal edince oyuncular tarifeli uçaklarla ülkelerine döndü.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör