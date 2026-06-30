Lens’te Malang Sarr ile yollar ayrıldı!

Fransa Ligue 1'de Lens, Malang Sarr ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Racing'in tarihi sezonunun en önemli oyuncularından biri olan Malang Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle Artois'tan ayrılıyor. Kulüp olarak savunma oyuncusuna içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fransız savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alıyordu. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz günlerde Malang Sarr'ın menajerini İstanbul'a getirmiş ve görüşme gerçekleştirmişti.

2024 yılında Chelsea'den Lens'e transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2025-2026 sezonunda takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör