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Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:02 Son Güncelleme: 30.06.2026 12:17

Son dakika haberi: TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Son dakika haberi: TFF’den yabancı kuralı açıklaması!
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Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralına dair resmi bir açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'deki yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör

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Son dakika haberi: TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
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