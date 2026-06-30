Süper Lig ekibi, Musaba’nın peşine düştü!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor, Süper Lig devinin kapısını çalabilir.
Karadeniz temsilcisinin, Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı (Fotomaç)
Yeşil-mavili ekibin, bu transfer için ciddi adımlar attığıı ve Hollandalı oyuncu için tüm şartlar zorlayacağı belirtildi.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Çaykur Rizespor'un yeni BaşkanI Ali Zeki Saruhan'ın bu süreçte bizzat devreye girdiği ve ilk temasların olumlu geçtiği kaydedildi.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında, Samsunspor'dan sarı-lacivertlilere transfer olan Musaba, sezonu 45 maç 8 gol 10 asistle tamamladı.