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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:55 Son Güncelleme: 30.06.2026 10:56

Süper Lig ekibi, Musaba'nın peşine düştü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferde büyük oynuyor. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba'ya talip oldu. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi, Musaba’nın peşine düştü!
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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor, Süper Lig devinin kapısını çalabilir.

Karadeniz temsilcisinin, Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı (Fotomaç)

Yeşil-mavili ekibin, bu transfer için ciddi adımlar attığıı ve Hollandalı oyuncu için tüm şartlar zorlayacağı belirtildi.

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Çaykur Rizespor'un yeni BaşkanI Ali Zeki Saruhan'ın bu süreçte bizzat devreye girdiği ve ilk temasların olumlu geçtiği kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında, Samsunspor'dan sarı-lacivertlilere transfer olan Musaba, sezonu 45 maç 8 gol 10 asistle tamamladı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #FENERBAHÇE #ANTHONY MUSABA

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Süper Lig ekibi, Musaba'nın peşine düştü!
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