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Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:45

Trabzonspor'dan 2 isme kanca! A ve B planı belli oldu...

Kadrosuna bir sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, iki ismi birden gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

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Trabzonspor’dan 2 isme kanca! A ve B planı belli oldu...
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Trabzonspor'da sağ kanada yapılacak hamle için iki oyuncu üzerinde yoğunlaşıldı.

Bu bölgede geçen sezon istediği verimi alamayan Fırtına, bu kez işi sağlama almak niyetinde.

A VE B PLANI

Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze ile Olympiakos forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Andre Luiz için temaslarını sürdüren Karadeniz ekibinde, Chukwueze için 15 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapıldı.

Bu oyuncunun alternatifi olarak ise Andre Luiz belirlendi. Bu sezon 7 gol, 6 asist ile oynayan Sambacı'ya Chukwueze'nin durumuna göre teklif yapılacak.T

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OLYMPİAKOS #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'dan 2 isme kanca! A ve B planı belli oldu...
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