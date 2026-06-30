Trabzonspor’dan 2 isme kanca! A ve B planı belli oldu...

Trabzonspor'da sağ kanada yapılacak hamle için iki oyuncu üzerinde yoğunlaşıldı.
Bu bölgede geçen sezon istediği verimi alamayan Fırtına, bu kez işi sağlama almak niyetinde.
A VE B PLANI
Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze ile Olympiakos forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Andre Luiz için temaslarını sürdüren Karadeniz ekibinde, Chukwueze için 15 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapıldı.
Bu oyuncunun alternatifi olarak ise Andre Luiz belirlendi. Bu sezon 7 gol, 6 asist ile oynayan Sambacı'ya Chukwueze'nin durumuna göre teklif yapılacak.T