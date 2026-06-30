Trabzonspor’dan 2 isme kanca! A ve B planı belli oldu...

A VE B PLANI

Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze ile Olympiakos forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Andre Luiz için temaslarını sürdüren Karadeniz ekibinde, Chukwueze için 15 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapıldı.

Bu oyuncunun alternatifi olarak ise Andre Luiz belirlendi. Bu sezon 7 gol, 6 asist ile oynayan Sambacı'ya Chukwueze'nin durumuna göre teklif yapılacak.T

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör