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Giriş Tarihi: 1.07.2026 13:19

A Milli Takım'ın, Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile Kocaeli'de, İtalya ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.

İHA
A Milli Takım’ın, Uluslar Ligi’nde oynayacağı statlar belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklikle, 21 Eylül - 6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Ay-yıldızlılar, ilk iki müsabakayı evinde oynayacak. Milliler, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Tüm maçlar TSİ 21.45'te başlayacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #FIFA

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A Milli Takım'ın, Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu
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