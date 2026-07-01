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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:50

Barcelona, Andreas Christensen ile uzattı!

Son LaLiga şampiyonu Barcelona, Danimarkalı stoperi Andreas Christensen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

AA
Barcelona, Andreas Christensen ile uzattı!
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İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'ya 2022'de Chelsea'den transfer olan Christensen, İspanya ekibiyle üç İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BARCELONA #İSPANYA LALİGA

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Barcelona, Andreas Christensen ile uzattı!
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