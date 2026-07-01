Belçika, muhteşem dönüşle Senegal’i eledi!

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda G Grubu'nu lider tamamlayan Belçika ile I Grubu'nu 3. tamamlayan Senegal karşı karşıya geldi.
Belçika, mücadeleyi 3-2 kazanarak üst tura yükseldi. Bu sonucun ardından Senegal turnuvaya veda etti.
Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.
Belçika'nın golleri ise 86. dakikada Romelu Lukaku, 89. dakikada Youri Tielemans ve 120+5. dakikada (penaltı) Tielemans'tan geldi.
Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, ABD - Bosna Hersek maçının galibi olacak.