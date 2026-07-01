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Giriş Tarihi: 2.07.2026 02:01

Belçika, muhteşem dönüşle Senegal'i eledi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçta Senegal'i uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Belçika, muhteşem dönüşle Senegal’i eledi!
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2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda G Grubu'nu lider tamamlayan Belçika ile I Grubu'nu 3. tamamlayan Senegal karşı karşıya geldi.

Belçika, mücadeleyi 3-2 kazanarak üst tura yükseldi. Bu sonucun ardından Senegal turnuvaya veda etti.

Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Belçika'nın golleri ise 86. dakikada Romelu Lukaku, 89. dakikada Youri Tielemans ve 120+5. dakikada (penaltı) Tielemans'tan geldi.

Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, ABD - Bosna Hersek maçının galibi olacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Belçika, muhteşem dönüşle Senegal'i eledi!
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