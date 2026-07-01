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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:02

Beşiktaş, Trossard için geri sayıma geçti!

Transfer çalışmalarında vites yükselten Beşiktaş, Leandro Trossard için Arsenal ile anlaşma noktasına geldi.

Beşiktaş, Trossard için geri sayıma geçti!
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Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor. Kara Kartal uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard'da sona geldi.

Siyah-beyazlılar, Arsenal kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Belçikalı yıldız da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakarken transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İngiliz ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 50 maçta forma giyerken 8 gol atıp 11 asist üretmişti. Trossard, takımı ile Premier Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde ise ikincilik elde etmişti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARSENAL #BEŞİKTAŞ #LEANDRO TROSSARD

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Beşiktaş, Trossard için geri sayıma geçti!
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