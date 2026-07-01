Beşiktaş, Trossard için geri sayıma geçti!

Siyah-beyazlılar, Arsenal kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Belçikalı yıldız da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakarken transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İngiliz ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 50 maçta forma giyerken 8 gol atıp 11 asist üretmişti. Trossard, takımı ile Premier Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde ise ikincilik elde etmişti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör