Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi.
İdman, basına kapalı şekilde yapıldı ve toplamda 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı kamp etabı için bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Slovakya'nın Bratislava kentine gidecek.