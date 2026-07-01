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Giriş Tarihi: 1.07.2026 15:23 Son Güncelleme: 1.07.2026 15:27

Beşiktaş’ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu! 7 oyuncu götürülmedi...

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, çalışmalarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam edecek. Siyah-beyazlı kulüp, kamp kadrosunu da açıkladı.

İHA
Beşiktaş’ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu! 7 oyuncu götürülmedi...
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul etabını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına Slovakya'da gerçekleştireceği kampla devam edecek. Beşiktaş, Slovakya kampı kadrosunu da açıklarken; Wilfred Ndidi'nin 2 Temmuz'da, Asım Efe Işık'ın 4 Temmuz'da, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'un ise 10 Temmuz'da kampa katılacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta Joao Mario, Al Musrati, Jean Onana, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Gökhan Sazdağı kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:

"Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç ve Ozam Sevim."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Beşiktaş’ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu! 7 oyuncu götürülmedi...
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