Bodrum FK, Burhan Eşer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü yeni sezon öncesi teknik direktörü Burhan Eşer'le sözleşme yeniledi. Geçen sezon bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan genç teknik adamla yeşil-beyazlılar 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat ve Burhan Eşer katıldı. Atılan imzaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte program sona erdi.

İmza töreninde konuşan Başkanvekili Selahattin Polat, "Hocamız burada futbolculuktan antrenörlüğü geçiş yaptı. Ardından teknik direktörümüz oldu. Çok güzel de bir sezon geçirdi. Biz ilk dönemde kendisiyle bir yıllık bir sözleşme yapmıştık. Bu sene yeniden kendisiyle anlaştık, o da her türlü fedakarlıkta bulundu. İki senelik bir sözleşme daha imzaladık. Bu sene farklı bir düşünceyle, farklı bir anlayışla yeni bir sezona başlıyoruz. Biz yönetim olarak el ele, sırt sırta vererek birlikte inşallah tekrar Bodrum FK'yı yeniden arzulanan noktaya getiririz. Tekrar bir Süper Lig havasına girip, Süper Lig'i yaşatırız. Bodrum'un güzel insanlarına, Bodrum halkına Süper Lig sevinci yaşatırız. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

EŞER: BU SENE GÜZEL OLACAK

Bodrum FK teknik patronu Burhan Eşer ise zor bir süreç geçirdiklerini ancak her şeye rağmen Süper Lig'e çok yaklaştıklarını dile getirdi. Geçen sezon kadroya çok yetenekli genç oyuncuları da kazandırdıklarını ifade eden Eşer, "Bodrum FK'nın geleceğini kurtaracak genç oyuncuları kazandırdık. Hepsi de bildiğimiz, tanıdığımız oyunculardı. İnşallah bu serüven devam edecek. 4 ya da 5 farklı takımlardan teklif almama rağmen önceliğim hep Bodrum FK oldu. Çünkü ben burada futbolculuğumda takım kaptanlığı yaptım. Şampiyonluklar yaşadım. Bodrum FK benim için farklı bir kulüptür. Kulüpten daha ziyade benim için benim takımımdır. Bütün gelen tekliflere önceliğim Bodrum FK dedim. Hiç kimseyle görüşmeyeceğimi söyledim" diye konuştu.

'YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Süper Lig için yarım kalan hikayelerinin olduğunu sözlerine ekleyen Burhan Eşer şöyle konuştu: "Bodrum FK çatısı altında devam edeceğimi biliyordum. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için buradayım. Hepimiz adına güzel bir sezon geçiririz. Geçen sene yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için uğraşacağız. Bu sene çok zor bir lig olacak. Bu zor ligde hepinize ihtiyacımız olacak. Özellikle taraftarlarımıza, Bodrum'daki halka, yerel yönetimlere, hepsine çok ihtiyacımız olacak. Çünkü Süper Lig'den gelen takımlar, çıkan takımlar çok güçlü. Bodrum FK her zaman hedefi yukarılarda olan bir kulüp. Ben bu kulübün çatısı altında başarıyı yakalayacağıma inanıyorum. Bu kulübün kültürünü biliyorum. Elbette sezon zor olacak ancak güzel de olacak"

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör