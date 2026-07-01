Bosna Hersekli Amir Hadziahmetovic'ten çarpıcı sözler: "Türkiye'nin gruptan çıkamaması sürpriz oldu"

Yıllarını Türkiye'de geçirip Beşiktaş formasıyla önemli maçlara çıkan Amir Hadziahmetovic Türkiye'de geçen 10 yılın ardından rotasını geçtiğimiz sezon İngiltere'ye çeviren, Amir Hadziahmetovic, bir yandan yeni bir ülkede ve futbol kültürüne uyum sağlamaya çalıştı, diğer yandan hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.
Boşnak oyuncu Beşiktaş'taki unutulmaz anlarından Premier Lig'e yükselen Hull City'deki yeni meydan okumaya, Dünya Kupası hayallerinden saha içindeki rolüne kadar samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AMIR HADZİAHMETOVIC: "BOSNA HERSEK KOLAY LOKMA DEĞİL"
Amir Hadziahmetovic, "Dünya Kupası için play off'ta İtalya'yı elediğimiz maç unutulmazdı. Bosna-Hersek olarak güçlü bir motivasyonumuz vardı. Ülke inanılmaz destek verdi. Kanada, İsviçre ve Katar'ın olduğu guruptan çıktık. İlerleyen turlarda sürpriz sonuçlar alırsak kimse şaşırmasın." dedi.
Türkiye Milli Takımı'nın şansını da değerlendiren deneyimli orta saha, "Türkiye çok kaliteli oyunculara sahip. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi isimler çok önemli. Süper Lig'de oynayan Barış Alper, Kerem, Orkun gibi kaliteli futbolcular da takıma güç katıyor. Türkiye'nin gruptan çıkamaması sürpriz oldu. Çünkü Avusturalya, Paraguay ve ABD'nin olduğu grupta favoriydi. Fakat kalitesini yansıtamadı. İyi işler yapacağını düşünmüştüm . Bosna olarak keşke Türkiye ile finalde karşılaşabilseydik." diye konuştu.
"DZEKO BİZİM BABAMIZ GİBİ"
Hadziahmetovic, takım kaptanı hakkında ise duygusal ifadeler kullanarak, "Edin Dzeko bizim için bir baba gibi, büyük bir lider. Muhteşem bir profesyonel. Bu Dünya Kupası onun için güzel bir final olabilir. Onun için bizler de maçları kazanmak istiyoruz.." açıklamasında bulundu.
Hull City'ye kiralık olarak gelme sürecini anlatır mısın? Kararını etkileyen en önemli faktör neydi? Buraya gelirken kariyerinde düşüş olarak mı gördünüz? Yoksa bu transferi farklı bir tecrübe olarak mı?
"Gelmeden önce hocamız Sergej Jakirovic ile konuştum. Zaten kendisini tanıyordum ve beni özellikle istedi. O dönem Beşiktaş'ta ilk plan içinde değildim ve düzenli oynamak istiyordum. Türkiye'de 10 yıl oynadım, farklı bir lig ve ülke deneyimlemek istedim. Bu transferi kesinlikle kariyerimde bir düşüş olarak görmedim. Sonuçta İngiltere'ye, yani futbolun kalbine geldim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."
Beşiktaş'taki dönemin senin için nasıl geçti? En unutamadığın anın hangisi?
"Galatasaray derbisinde attığım golü asla unutamam. Çok önemli bir maçtı ve golümle 2-1 öne geçmiştik. O an kendimi inanılmaz iyi hissetmiştim."
Hull City'deki ilk günlerin nasıldı? Uyum süreci zor oldu mu?
"Başta adapte olmakta zorlandım ama birkaç hafta içinde alıştım. Çünkü Championship çok farklı bir lig. Burada uzun top ve mücadele ön planda. Türkiye'de daha çok pas oyunu var. Premier League ise her şeyi barındırıyor; tempo, pas, mücadele… Bu yüzden dünyanın en iyi ligi."
İngiltere'deki taraftar atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?
"Burada taraftarlar Türkiye'deki gibi 90 dakika boyunca baskı kurmuyor. Daha çok oyunu izliyorlar ve güzel hareketleri alkışlıyorlar. Türkiye'de ise baştan sona yoğun bir atmosfer var."
Premier Lig'e yükseleceğinize inandınız mı?
"Daha önce de demiştim Play-off'ta şansımız yüzde 50 diye. Çünkü o aşamada her şey olabilir. Finalde sonuna kadar savaştık. Ve başarıyı elde ettik."
En rahat oynadığın mevki hangisi?
"Takımın oyun planına göre mevkim değişiyor. Çok geride oyun kurulacaksa 6 numara çok rahat oynuyorum. Geriden oyun kurmayacaksak 8 ve 10 oynuyorum. Hepsinde kendimi rahat hissediyorum. Sorun olmuyor."
Futbolda idol aldığın bir isim var mı?
"Gençken Andres Iniesta'yı izlemeyi çok seviyordum."
Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
"En büyük hedefim Premier Lig ya da La Liga gibi büyük liglerde oynamak. İnşallah bunu Hull ile başarırım demiştim. Bunu başardık. Şimdi çok heyecanlıyım. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum her şeye hazırım."
Hull City'de seni en çok şaşırtan şey ne oldu?
"Buradaki antrenman temposu gerçekten çok yüksek. Herkes yüzde yüzünü veriyor. İdmanlar çoğu zaman maç temposunda geçiyor. Sizin izlediğiniz bugünkü idman maçtan bir gün önce olduğu için biraz hafif geçti. Maç temposunda olur normalde antrenmanlarımız…"
Takım içi arkadaşlık nasıl? Eğlenceli anlar oluyor mu?
"Antrenman sahasının yanına arabalarımızı park ediyoruz ve toplarla birbirimizin arabalarına şut atıyoruz. Eğlenceli bir rekabet oluyor."
Maç öncesi ritüelin var mı?
"Özel bir ritüelim yok. Çalışmaya inanıyorum, fitness yapıyorum."
Süper Lig'i takip ettin mi? Geçtiğimiz sezonda en çok fark yaratan oyuncu kimdi?
"Türkiye Ligi'ni zaman buldukça takıp etmiştim. Bu soruya kesinlikle Victor Osimhen derim. Çünkü çok güçlü ve doğru kararları çok hızlı veriyor. Hem hücumda hem savunmada büyük katkı sağlıyor. Futbolda en önemli konu doğru karar vermek ve doğru koşuları yapmaktır. Osimhen hem çok doğru kararlar veriyor. Hem de yüksek hızlarda koşular yapıyor. En büyük fark yaratan oyuncu Osimhen."