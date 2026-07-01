Bosna Hersekli Amir Hadziahmetovic'ten çarpıcı sözler: "Türkiye'nin gruptan çıkamaması sürpriz oldu"

AMIR HADZİAHMETOVIC: "BOSNA HERSEK KOLAY LOKMA DEĞİL"

Amir Hadziahmetovic, "Dünya Kupası için play off'ta İtalya'yı elediğimiz maç unutulmazdı. Bosna-Hersek olarak güçlü bir motivasyonumuz vardı. Ülke inanılmaz destek verdi. Kanada, İsviçre ve Katar'ın olduğu guruptan çıktık. İlerleyen turlarda sürpriz sonuçlar alırsak kimse şaşırmasın." dedi.

Türkiye Milli Takımı'nın şansını da değerlendiren deneyimli orta saha, "Türkiye çok kaliteli oyunculara sahip. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız gibi isimler çok önemli. Süper Lig'de oynayan Barış Alper, Kerem, Orkun gibi kaliteli futbolcular da takıma güç katıyor. Türkiye'nin gruptan çıkamaması sürpriz oldu. Çünkü Avusturalya, Paraguay ve ABD'nin olduğu grupta favoriydi. Fakat kalitesini yansıtamadı. İyi işler yapacağını düşünmüştüm . Bosna olarak keşke Türkiye ile finalde karşılaşabilseydik." diye konuştu.

"DZEKO BİZİM BABAMIZ GİBİ"

Hadziahmetovic, takım kaptanı hakkında ise duygusal ifadeler kullanarak, "Edin Dzeko bizim için bir baba gibi, büyük bir lider. Muhteşem bir profesyonel. Bu Dünya Kupası onun için güzel bir final olabilir. Onun için bizler de maçları kazanmak istiyoruz.." açıklamasında bulundu.