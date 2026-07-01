Edin Dzeko: Evet kesinlikle favori ABD ama bizim de kalitemiz var

Bosna Hersek Milli Takımı Kaptanı Edin Dzeko, ABD'nin favori olduğunu ancak kendilerinin de turnuvaya şans eseri gelmediklerini söyledi.

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an oyuncuların çoğu Avrupa'da, iyi takımlarda oynuyor. Bu da ABD'nin kalitesini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörlüğe Pochettino'yu getirmek de onlar için bir başka harika hamle. Evet favori ABD ama bizim de kalitemiz var. Sadece burada bulunmuş olmak için ya da şans eseri buraya gelmedik. Esmir gibi, Karim gibi harika oyuncularımız var. Bence Esmir için sadece bir başlangıç ve henüz tüm potansiyelini göstermedi. Umarım gösterecektir."

ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Dzeko, "Hızlarıyla çok derine inebildiklerini biliyoruz. Favori sizsiniz ancak eleme aşaması, grup aşamasından tamamen farklıdır." dedi.

Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine, "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Bosna Hersekli sağ bek Arjan Malic, eleme aşamasında oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Gerçekten iyi bir takımız ve dünyaya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sahaya her çıktığımızda yüzde 100'ümüzden fazlasını veriyoruz. Her top için, her fırsat için savaşacağız." diye konuştu.

Kaleci Nikola Vasilj ise rakiplerinin yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Çok güçlü bir takım. Ani ataklarda gerçekten iyi olduklarını biliyoruz. Ön alanda baskıda iyiler. Bu yüzden bizim takım olarak savunma yapmamız önemli. Bunu yapabileceğimizi gösterdik." dedi.

Vasilj, turnuvadaki bütün maçlarda taraftarlarının desteğiyle ilgili soruya, "Gerçekten inanılmaz. Evden bu kadar uzakta, sıra dışı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son iki maçta evimizde oynuyormuş gibi hissettirdiler." yanıtını verdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör