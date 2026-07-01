Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Mason Greenwood bilmecesi!
Giriş Tarihi: 1.07.2026 08:47 Son Güncelleme: 1.07.2026 08:48

Fenerbahçe'de Mason Greenwood bilmecesi!

Fenerbahçe'nin bir süredir ısrarla istediği Mason Greenwood için belirsizlik devam ediyor. Marsilya'nın yüksek bonservis talebi nedeniyle taraflar henüz el sıkışamadı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood bilmecesi!
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak adına Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde teklifini yükselttiği öne sürüldü.

İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Kanarya, transfer yarışında geri kalmamak için bonservis teklifini 40 milyon euro seviyesine çıkardı.

Oyuncunun transferinde Roma'nın da devrede olması, pazarlıkları daha da kritik bir noktaya taşıdı. Greenwood'un Fenerbahçe'nin sportif projesine olumlu yaklaştığı ve kişisel şartlar konusunda mesafe kat edildiği iddia edildi. Ancak Marsilya'nın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle taraflar arasında henüz anlaşma olmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MASON GREENWOOD #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Mason Greenwood bilmecesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA