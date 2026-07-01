Fred: Umut ediyorum ki şampiyonluğu elde edeceğiz

"BİZİM DAHA ÇOK İŞİMİZ TOPU ÖN TARAFA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE AKTARABİLMEK"

Kendisini 'piyano taşıyıcı' olarak nitelendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Daha önceki bir röportajımda böyle bir cümlem olmuştu; 'Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum' aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz, daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım: Tabii ki sürekli koşmanız gerekiyor, saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum; öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar oluşturabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de fırsatınız varsa, şansınız yanınızdaysa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz topu ön tarafa güvenli bir şekilde aktarabilmek. Aynı şekilde geriden top alıp, topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Bu anlamda onlara fırsatlar oluşturmak. Açıkçası işimiz bu, yaptığımız şeyler bunlar. Bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımım içerisinde bana göre önemli noktalar" ifadelerini kullandı.



"BİZ, BİRİZ VE BİR AİLEYİZ"

Takım içerisindeki birlikteliğe ve aile ortamına dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, "Bana göre gayet iyi ve olumlu bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki saha içerisinde bir mücadele, bir savaş ortaya koyuyorsunuz. Elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor, aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor. Ama netice itibarıyla baktığımızda biz, biriz ve bir aileyiz. Birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisine, takıma aktarmaya ve yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim" dedi.



"UMUT EDİYORUM Kİ ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDECEĞİZ"

Hedefleri doğrultusunda sahada savaşmaları gerektiğine dikkat çeken Fred, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey, en iyimizi sahaya yansıtmak. En iyimizi ortaya koymak, bu bana göre en önemli şeydir. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeli ve bunun için savaşmalıyız. Tabii ki taraftarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz, onların desteklerini almalıyız. Bunu da ortaya koyacağımız mücadeleyle göstermeliyiz. Onları ancak bu şekilde kendi tarafımıza çekebiliriz. Her zaman onların desteklerini hissetmek isteriz. Umarım bu sezon içerisinde yine her zaman ki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz."

Düzce'deki kampa gelerek kendilerine destek veren sarı-lacivertli taraftarlar teşekkür eden Fred, "Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz, biriz ve tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör