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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:11

Galatasaray'da Jhon Duran işlemi tamam!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’da Jhon Duran işlemi tamam!
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Yabancı sınırındaki +4 yaş kategorisine uygun isimlere yönelen Galatasaray, Icardi'nin yerini Jhon Duran ile dolduracak.

TÜM DETAYLAR ÇÖZÜLDÜ

Geçen sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen katkıyı yapamayan ve devre arasında Rus kulübü Zenit'in yolunu tutan Kolombiyalı hücumcu için Galatasaray tüm detayları çözdü.

22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile temas kuran sarı-kırmızılı yönetim, yapılan prensip anlaşmasına göre bonservis ödemeyecek ve yıllık 22 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının sadece 4 milyon Euro'luk kısmını verecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un da Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü, aynı zamanda farklı bir formasyonda da faydalı olacağına inandığı oyuncuya onay vermesi ile yönetim işi bitirdi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #GALATASARAY #JHON DURAN

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Galatasaray'da Jhon Duran işlemi tamam!
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