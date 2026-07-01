Galatasaray’da Jhon Duran işlemi tamam!

22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile temas kuran sarı-kırmızılı yönetim, yapılan prensip anlaşmasına göre bonservis ödemeyecek ve yıllık 22 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının sadece 4 milyon Euro'luk kısmını verecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un da Osimhen'in alternatifi olarak düşündüğü, aynı zamanda farklı bir formasyonda da faydalı olacağına inandığı oyuncuya onay vermesi ile yönetim işi bitirdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör