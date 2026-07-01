Göztepe, Elvin Cafarguliyev ile ilgileniyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce İngiltere Championship ekibi Bristol City'den Sinclair Armstrong ve Brezilya temsilcisi Gremio'dan Andre Henrique'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez sol bek takviyesi için harekete geçti. İzmir temsilcisinin, Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Elvin Cafarguliyev ile ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe'nin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması ve oyuncu için teklif sunması bekleniyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cafarguliyev'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, ancak Karabağ'nın bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi.

Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması ve müzakerelerin olumlu ilerlemesi halinde transfer için resmi adımların atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Karabağ formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Cafarguliyev, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör