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Giriş Tarihi: 1.07.2026 21:04

Harry Kane yıldızlaştı, İngiltere turladı!

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçta kaptan Harry Kane'in attığı gollerle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

İHA
Harry Kane yıldızlaştı, İngiltere turladı!
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2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle Kongo 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda İngiltere, kaptan Harry Kane ile aradığı gollere ulaştı. 75 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Kane attığı gollerle İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran İngiltere, Meksika ile kozlarını paylaşacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HARRY KANE #İNGİLTERE #2026 DÜNYA KUPASI

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Harry Kane yıldızlaştı, İngiltere turladı!
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