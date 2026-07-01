İngilizlerden Ouali için servet! Trabzonspor’un istediği rakam belli oldu...

40 MİLYON EURO'NUN ALTINA İZİN YOK

Buna karşın Trabzonspor'un genç yıldızı için 40 milyon Euro'nun altına inmediği öğrenildi. Ayrıca bir başka İngiliz ekibi Brighton da bordo-mavililere, Oulai için ilgi kağıdı gönderdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör