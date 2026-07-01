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Giriş Tarihi: 1.07.2026 10:19

İngilizlerden Ouali için servet! Trabzonspor'un istediği rakam belli oldu...

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Ouali gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi haline gelmişti. Fildişi Sahilli oyuncuya İngiltere Premier Lig'den teklif geldiği öğrenildi.

YUNUS EMRE SEL Futbol
İngilizlerden Ouali için servet! Trabzonspor’un istediği rakam belli oldu...
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Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz renklerine bağladığı Christ Ouali, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Gelinen noktada özellikle İngiliz ekiplerinin ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcuya resmen talip çıktı. Premier Lig temsilcisi Brentford'ın Ouali'ye ciddi bir ilgisinin olduğu ve 32 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi.

40 MİLYON EURO'NUN ALTINA İZİN YOK

Buna karşın Trabzonspor'un genç yıldızı için 40 milyon Euro'nun altına inmediği öğrenildi. Ayrıca bir başka İngiliz ekibi Brighton da bordo-mavililere, Oulai için ilgi kağıdı gönderdi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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İngilizlerden Ouali için servet! Trabzonspor'un istediği rakam belli oldu...
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