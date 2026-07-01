İngilizlerden Ouali için servet! Trabzonspor’un istediği rakam belli oldu...

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz renklerine bağladığı Christ Ouali, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Gelinen noktada özellikle İngiliz ekiplerinin ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcuya resmen talip çıktı. Premier Lig temsilcisi Brentford'ın Ouali'ye ciddi bir ilgisinin olduğu ve 32 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi.
40 MİLYON EURO'NUN ALTINA İZİN YOK
Buna karşın Trabzonspor'un genç yıldızı için 40 milyon Euro'nun altına inmediği öğrenildi. Ayrıca bir başka İngiliz ekibi Brighton da bordo-mavililere, Oulai için ilgi kağıdı gönderdi.