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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:53

Kylian Mbappe gözünü Dünya Kupası gol krallığına dikti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdıran Fransa'da Kylian Mbappe attığı gollerle damga vuruyor.

DHA
Kylian Mbappe gözünü Dünya Kupası gol krallığına dikti
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Fransa'nın 3-0 kazanarak son 16 turuna yükseldiği İsveç maçında 2 gol atan Kylian Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında 6 gole ulaşarak Messi'yi yakaladı.

Fransız yıldız, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atarak bu alanda 2'nci sırada yer alıyor. Dünya Kupaları tarihinde attığı 19 golle en çok gol atan futbolcu olan Lionel Messi'nin sadece 1 gol gerisinde olan Mbappe'nin performansı kamuoyu tarafından sıkı takibe alındı. Ayrıca 2 de asisti bulunan Fransız yıldız, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yaptığı 8 gol katkısı ile en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak performansını sürdürüyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Kylian Mbappe gözünü Dünya Kupası gol krallığına dikti
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