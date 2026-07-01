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Giriş Tarihi: 1.07.2026 17:19

Marcus Rafferty, Kasımpaşa’da!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İsveçli futbolcu Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA
Marcus Rafferty, Kasımpaşa’da!
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Kasımpaşa, Marcus Rafferty transferinin resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, İsveç ekibi Degerfors IF'ten transfer edilen Marcus Rafferty'nin, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "İsveç'in Degerfors IF takımında forma giyen Marcus Rafferty, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa ailesi olarak Marcus Rafferty'ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #KASIMPAŞA

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Marcus Rafferty, Kasımpaşa’da!
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