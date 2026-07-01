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Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:47

Senegalli golcü Lamine Diarra, Mardin 1969 Spor teknik ekibine katıldı

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen eski futbolcu Lamine Diarra, 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor teknik ekibinde görev yapacak.

DHA
Senegalli golcü Lamine Diarra, Mardin 1969 Spor teknik ekibine katıldı
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Senegalli eski santrfor Lamine Diarra, 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Mardin 1969 Spor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik yapılanmasını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Cingöz'ün ekibine, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Senegalli eski golcü Lamine Diarra'nın yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi. Futbolculuk dönemindeki tecrübesini antrenörlük kariyerine taşıyan Diarra'nın, özellikle hücum oyuncularının gelişimine katkı sağlamasının ve uluslararası futbol birikimiyle teknik ekibe destek vermesinin beklendiği ifade edildi.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Senegalli golcü Lamine Diarra, Mardin 1969 Spor teknik ekibine katıldı
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