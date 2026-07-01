SON DAKİKA | Beşiktaş Salih Uçan ve Asllani ile yollarını ayırdı!

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"Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör