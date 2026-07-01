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Giriş Tarihi: 1.07.2026 13:17

SON DAKİKA | Beşiktaş Salih Uçan ve Asllani ile yollarını ayırdı!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollarını ayırdığı resmen duyurdu.

SON DAKİKA | Beşiktaş Salih Uçan ve Asllani ile yollarını ayırdı!
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Beşiktaş'ta iki oyuncu resmen veda etti.

Siyah-beyazlı ekip, kiralık anlaşması biten Kristjan Asllani ve kontratı sona eren Salih Uçan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMALAR:

"Salih Uçan'a Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SALİH UÇAN #KRİSTJAN ASLLANİ #BEŞİKTAŞ

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SON DAKİKA | Beşiktaş Salih Uçan ve Asllani ile yollarını ayırdı!
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