SON DAKİKA | Trabzonspor’dan 4 transfer birden!

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör