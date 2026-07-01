TFF’den kulüplere net mesaj: Değiştirmiyoruz!

Futbol Federasyonu
, Süper Lig
'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin tartışmalara noktayı koydu. Kulüplerin büyük bölümünün karşı çıktığı 10+4 sistemi için federasyondan yapılan açıklamada, daha önce ilan edilen esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirildi. Federasyon, 2026- 2027 sezonunda yürürlüğe girecek yabancı oyuncu uygulamasının planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.
Böylece kulüplerin kadro planlamasını doğrudan etkileyen düzenlemede geri adım atılmadı. TFF'nin açıklamasında, "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026- 2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır.
A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır" denildi.