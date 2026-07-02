2026 Dünya Kupası’nda taraftarlardan Filistin’e destek

DÜNYA KUPASI'NDA FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÜLKELER

Dünya Kupası'na Filistin'e destek veren ve soykırıma karşı çıkan birçok ülke katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Filistin'e açık desteğiyle öne çıkan Avrupa ülkeleri İspanya, İskoçya, Bosna Hersek, Afrika ülkeleri Fas, Senegal, Cezayir, Mısır ile Asya'dan İran turnuvada yer aldı.

FİLİSTİN VE İSRAİL, DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE ETME HAKKI KAZANAMADI

Filistin ve İsrail, Dünya Kupası elemelerini geçemedi ve turnuvada mücadele etme hakkı kazanamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Filistin, turnuvaya katılım hakkı elde edemedi.

Filistin, güvenlik endişeleri nedeniyle elemelerdeki birçok iç saha maçını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kaldı.

Uluslararası spordan men edilmesi için yoğun baskı gören İsrail, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerini geçemediği için turnuvada yer alamadı.

"İSRAİL'E KIRMIZI KART GÖSTER"

Dünya futbolunda taraftarlardan "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına birçok ülkeden futbol kulübü destek veriyor.

İsrail'in yaptığı soykırım sürecinde kıtlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ndeki 2 yılı aşkın süreçte çoğunluğu futbolcu 800'den fazla sporcu öldürüldü, 300'e yakın spor tesisi yıkıldı.

Türkiye dahil dünya genelinde bazı ülkeler ve takımlar, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için çağrıda bulunurken birçok ülkeden yıldız sporcu da İsrail soykırımına tepki gösteriyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör