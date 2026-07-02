Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alex Matos resmen Göztepe'de!
Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:56

Alex Matos resmen Göztepe'de!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u kadrosuna kattı

AA
Alex Matos resmen Göztepe’de!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İzmir temsilcisi, daha önce Brezilyalı hücum oyuncusu Andre Henrique ve İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #GÖZTEPE #TRENDYOL SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alex Matos resmen Göztepe'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA