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Giriş Tarihi: 2.07.2026 21:44

Amedspor, Berk Kızıldemir’i transfer etti!

Amedspor, 20 yaşındaki Berk Kızıldemir’i renklerine bağladı.

Amedspor, Berk Kızıldemir’i transfer etti!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, hücum hattına takviyede bulundu.

Amedspor, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladı.

Galatasaray altyapısından yetişen Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2026–2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #AMEDSPOR #TRANSFER

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Amedspor, Berk Kızıldemir’i transfer etti!
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