Amedspor, Berk Kızıldemir’i transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, hücum hattına takviyede bulundu.
Amedspor, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile anlaşma sağladı.
Galatasaray altyapısından yetişen Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, 2026–2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."