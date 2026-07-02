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Giriş Tarihi: 2.07.2026 18:42

Amedspor'da futbolculara performans testi uygulandı!

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'da futbolculara sezon öncesi performans testi uygulaması yapıldı.

AA
Amedspor’da futbolculara performans testi uygulandı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolculara performans testleri uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çeşitli testlerden geçirildiği bildirildi.

Futbolculara vücut kompozisyon analizi, izokinetik kuvvet testi, anaerobik güç testi, giyilebilir metabolik sistem ile dayanıklılık ve dikey sıçrama testlerinin uygulandığı aktarıldı.

Testlerden elde edilen veriler doğrultusunda futbolcuların fiziksel durumlarının detaylı şekilde analiz edildiği, takımın 2026-2027 sezonu hazırlık programının bilimsel veriler ışığında sürdürüldüğü kaydedildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #SÜPER LİG

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Amedspor'da futbolculara performans testi uygulandı!
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