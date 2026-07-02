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Giriş Tarihi: 2.07.2026 19:53

Avustralya, Mısır maçına hazır!

Avustralya, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Mısır ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
Avustralya, Mısır maçına hazır!
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda yarın Mısır'la karşılaşacak Avustralya, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Dallas'ta bulunan Washburne Stadı'nda yapılan antrenman, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Çeşitli saha oyunlarının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.

Avustralya-Mısır mücadelesi, yarın TSİ 21.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AVUSTRALYA #MISIR #DÜNYA KUPASI

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Avustralya, Mısır maçına hazır!
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