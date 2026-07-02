Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Batman Petrolspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
Giriş Tarihi: 2.07.2026 19:54

Batman Petrolspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!

Selçuk Şahin yönetimindeki Batman Petrolspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sürdürdü.

AA
Batman Petrolspor’da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan Batman ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Selçuk Şahin koordinesinde gerçekleşen akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Batman Petrolsporlu futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

Kırmızı beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BATMAN PETROLSPOR #SELÇUK ŞAHİN #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman Petrolspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA