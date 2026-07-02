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Giriş Tarihi: 2.07.2026 20:42

Beşiktaş’tan Salih Özcan’a transfer teklifi!

Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’dan ayrılan Salih Özcan’a teklifte bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş’tan Salih Özcan’a transfer teklifi!
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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten Salih Özcan için harekete geçtiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlıların, Salih Özcan ile görüştüğü kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Salih Özcan'a 3 senelik teklif yaptığı aktarıldı.

Beşiktaş ile Salih Özcan arasındaki transfer görüşmelerinin olumlu devam ettiği belirtildi.

28 yaşındaki Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Salih Özcan, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.

Köln'de profesyonel olan Salih Özcan daha sonra Holstein Kiel, Borussia Dortmund ve Wolfsburg formaları giydi.

Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda 32 maça çıktı ve 1 gol attı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SALİH ÖZCAN #BORUSSİA DORTMUND #VİNCENZO ITALİANO #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

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Beşiktaş’tan Salih Özcan’a transfer teklifi!
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