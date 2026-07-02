Beşiktaş’tan Salih Özcan’a transfer teklifi!

Beşiktaş ile Salih Özcan arasındaki transfer görüşmelerinin olumlu devam ettiği belirtildi.

28 yaşındaki Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Salih Özcan, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.