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Giriş Tarihi: 2.07.2026 18:24

Dorde Denic: Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum!

Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, ilk antrenmanına çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu.

AA
Dorde Denic: Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni takımının Bolu'daki kampında çalışmalara başlayan 30 yaşındaki Denic, Mardin 1969 Spor'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisini çok iyi hissettiğini aktaran deneyimli Sırp orta saha oyuncusu, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren hem kulüp çalışanları hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarım tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Bu, benim uyum sürecimi oldukça kolaylaştırdı. Mardin 1969 Spor ve şehir hakkında buraya gelmeden önce de çok güzel şeyler duymuştum. Geldikten sonra bunların ne kadar doğru olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını kaydeden Denic, "İlk antrenmanımı gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Sezon boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #1. LİG

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Dorde Denic: Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum!
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