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Giriş Tarihi: 2.07.2026 11:31

Erzurumspor FK'da Murat Cem Akpınar ile yola devam

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İHA
Erzurumspor FK’da Murat Cem Akpınar ile yola devam
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Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarından edinilen bilgilere göre mavi-beyazlı ekip, daha önce Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile sözleşme yenilemesinin ardından Murat Cem Akpınar'ın da kontratını 1 yıl uzattı.

Geçtiğimiz sezon başında Bandırmaspor'dan Erzurumspor FK kadrosuna katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda ligde 16 maçta forma giydi. Toplam 503 dakika sahada kalan Akpınar, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev alan Murat Cem Akpınar, 236 dakika süre alırken 1 asistlik katkı verdi.

Öte yandan, Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da iç transfer çalışmaları devam ederken, dış transfer konusunda ise henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ERZURUMSPOR FK #SÜPER LİG

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Erzurumspor FK'da Murat Cem Akpınar ile yola devam
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