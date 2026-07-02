Erzurumspor FK’da Murat Cem Akpınar ile yola devam

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarından edinilen bilgilere göre mavi-beyazlı ekip, daha önce Amar Gerxhaliu ve Sefa Akgün ile sözleşme yenilemesinin ardından Murat Cem Akpınar'ın da kontratını 1 yıl uzattı.

Geçtiğimiz sezon başında Bandırmaspor'dan Erzurumspor FK kadrosuna katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda ligde 16 maçta forma giydi. Toplam 503 dakika sahada kalan Akpınar, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev alan Murat Cem Akpınar, 236 dakika süre alırken 1 asistlik katkı verdi.

Öte yandan, Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da iç transfer çalışmaları devam ederken, dış transfer konusunda ise henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör