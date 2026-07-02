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Giriş Tarihi: 2.07.2026 13:30 Son Güncelleme: 2.07.2026 13:31

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'de çalışmaların ilk etabı noktalandı.

DHA
Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını tamamladı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

24 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Düzce'deki son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan ekip, idmanı 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmalarına 5 Temmuz'dan itibaren Avusturya'da devam edecek. Sarı-lacivertliler burada hazırlık maçları da oynayacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL

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Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını tamamladı
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